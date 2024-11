Ilfattoquotidiano.it - “Ansia da evacuazione”, perché non si riesce ad andare in bagno fuori casa? Gli esperti: “Basta stigma. Sopprimere gli stimoli comporta dei rischi per la salute”

A tutti può capitare che arrivi impellente lo stimolo nel momento meno opportuno e di dover rimper un po’ l’. Il vero problema nasce quando dei bagni estranei proprio non se ne vuole sapere e si aspetta di rientrare a. Siete fermi al semaforo o in coda al supermercato ed ecco un significativo sommovimento nella pancia. Non potendo espletare dove capita, è giocoforza rima tempi migliori, preferibilmente quanto più vicini possibile. Fin qui tutto bene. Diverso è il caso quando di regola si rifiuta unche non sia il proprio – treno, aereo, ufficio, bar odi amici. Certo, non tutte le toilette sono comode e appartate, ma quando si deve staretutto il giorno, o addirittura più giorni, qualche ragionevole compromesso ci vuole.Eppure ci sono persone che proprio non cedono e reprimono lo stimolo fino al ritorno a, anche molte ore dopo.