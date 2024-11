Truffe con i crediti d'imposta, sequestro da 31 milioni di euro

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un provvedimento did’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, relativo aper un valore complessivo di 31di. Si tratta di“da investimenti nel Mezzogiorno”, introdotti dalla legge n. 208/2015 per incentivare le imprese ad acquisire beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Sud Italia, tra cui Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.Le indagini hanno portato alla luce un sistema di frode particolarmente sofisticato, basato sull’utilizzo improprio dei cosiddetti “cassetti fiscali” di 50 persone giuridiche, ubicate principalmente nelle regioni meridionali. Le aziende, in molti casi, dichiaravano falsi investimenti, talvolta per importi superiori al milione di, simulando persino l’acquisto di software avanzati come il “chainbox”, utili per la creazione di blockchain aziendali.