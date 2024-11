Unlimitednews.it - Terna, al via la terza edizione del Master del Tyrrhenian Lab

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Palermo ladel“Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica” promosso dain collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salerno nell’ambito del progettoLab, per il quale l’azienda guidata da Giuseppina Di Foggia ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026.L’inaugurazione delè avvenuta con un evento organizzato in contemporanea nei tre atenei coinvolti. A Palermo erano presenti il Direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di, David Massey, anche moderatore dell’evento, e il Prorettore Vicario dell’Università Enrico Napoli.“investe nelle persone attraverso la formazione continua di nuove competenze, per abilitare una transizione energetica e digitale sostenibile e inclusiva, come previsto dal Piano Industriale 2024-2028.