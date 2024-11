Ilfattoquotidiano.it - Svelato il mistero dei pipistrelli vampiro grazie a un tapis roulant: usano il sangue ingerito come carburante per i loro movimenti – IL VIDEO

Perché far correre deisu un? La domanda, per quanto insolita, ha una valenza scientifica: per scoprirefunziona ilmetabolismo.Comincia da qui l’esperimento degli esperti di fisiologia animale Giulia Rossi e Kenneth Welch dell’Università di Toronto, in Canada. I due ricercatori, infatti, hanno sfruttato l’eccezionale capacità di corsa di questi piccoli mammiferi per capire il funzionamento di un metabolismo basato su una dieta proteica a base di, che viene quindi utilizzatoper i. Da qui la scelta di usare une farli correre a velocità diverse: solo in questo modo, secondo il parere dei due scenziati, sarebbe stato possibile scoprire su quali fonti di energia facciano affidamento iper spostarsi così rapidamente.