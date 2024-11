Gaeta.it - Successo strepitoso per la 2024 Trail dell’Acqua Puzza a Castel di Sangro: record di partecipazione

Facebook WhatsAppTwitter L’edizionedel, tenutasi adi, ha registrato unastraordinaria, con 225 atleti provenienti da diverse regioni d’Italia. L’evento ha sancito la conclusione della stagione del CorriMarsica UISP, un circuito di corsa in montagna particolarmente apprezzato. Organizzato dall’AltoZero Gravity, l’evento ha offerto ai partecipanti due percorsi differenti: una lunga distanza di 24 chilometri e una breve di 16 chilometri, entrambi caratterizzati da un tracciato sterrato e single track, tipico della corsa montana.L’organizzazione del: efficienza e passioneL’organizzazione delsi è distinta per la professionalità e l’impegno profuso in preparazione del grande evento. L’AltoZero Gravity ha lavorato instancabilmente per garantire un’accoglienza calorosa e ben strutturata.