Spettacoli teatrali a 20 anni dalla morte di Elisabetta e Maria Chiara Casini

Firenze, 13 novembre 2024 - A 20dall'incidente di viale Fanti a Firenze, che costò la vita aci sarà un momento di ricordo con. In due date differenti. Domani, 14 novembre, proprio nel ventennale, ci sarà 'La maternità offesa', al teatro Santa Caterina in via del Mezzetta. Il 19 novembre, al Teatro Dante Carlo Monni, ci sarà 'Solo se tu lo vuoi'. Entrambi glisono promossi dall’associazione culturalee dall’associazione Odeia Teatro. L’incidente, si ricorda in una nota di Palazzo Vecchio, avvenne nella notte del 14 novembre 2004 quando in viale Manfredo Fanti la Smart su cui viaggiavano un giovane e due ragazze, in seguito a un sorpasso azzardato, invase l’altra corsia e travolse lo scooter su cui le due sorelle stavano tornando a casa.