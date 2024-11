Serie A | Pasticcio con Theo Hernández… e partenza imminente?

Leggi su Justcalcio.com

Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA:Hay casoHernández en el AC Milan. El lateral francés, al igual que todo el equipo ‘rossoneri’, está completando una temporada muy irregular y su rendimiento está siendo decepcionante teniendo en cuenta todo el potencial que le atesora.De hecho, su actitud en los últimos partidos no ha gustado nada en Milan y, según apuntan varios medios italianos, Paulo Fonseca, entrenador del cuadro ‘rossoneri’, se estaría planteando sentarle en el banquillo a la vuelta del parón de selecciones.UNA GUERRA ABIERTAEsta decisión podría abrir una ‘guerra fría’ dentro del vestuario, ya quees uno de los pesos pesados y jugadores con más fuerza dentro de la plantilla. No obstante, parece claro que algo deber cambiar el técnico portugués para enderezar el rumbo de un equipo perdido.