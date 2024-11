Lapresse.it - Roma, Ranieri atto terzo: sir Claudio torna sulla panchina giallorossa

Leggi su Lapresse.it

Un nome, una città e un destino. Perché “allanon posso dire di no”. Lo ha sempre ripetutoai suoi come la prima volta. E allora quando c’è una città eterna tinta di giallorosso che rischia di liquefarsi travolta da cattive gestioni e cronica confusione dentro e fuori dal campo, Sirnon può che alzarsi dal divano, rispondere al telefono, accettare la chiamata, raccogliere le sue cose, indossare la tuta d’ordinanza ere a Trigoria.allenatore in tre mesi dopo De Rossi e JuricI Friedkin dopo quattro giorni di casting hanno sciolto il nodo sul sostituto di Ivan Juric puntando sull’usato sicuro. Niente tecnici st, niente ‘aeroplanino‘ come Vincenzo Montella perre a volare ma un ‘aviatore’ navigato che conosce l’ambiente, ogni spiffero e angolo di Trigoria dove intervenire per smussare e ricostruire un ambiente di sana e robusta costituzione, fisica e psichica.