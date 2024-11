Ilfattoquotidiano.it - Qui non è Hollywood, la serie tv su Avetrana è una delle migliori che mi sia capitato di vedere

La metamorfosi del titolo (da-Qui non èa Qui non è), deliberata dal Tribunale di Taranto su richiesta del sindaco del comune salentino, avrebbe dovuto estendersi anche a una condanna agli autori del pessimo packaging pubblicitario della fiction in quattro puntate in onda, finalmente, su Disney+ (ma girata più o meno tre anni fa). L’elemento grottesco presente in quelli che un tempo si chiamavano flani e che hanno anticipato l’uscita della(poi, provvidenzialmente spariti dalla circolazione, ma reperibili in rete come tutto lo scibile umano) mostrano i cinque protagonisti-chiave, quasi allineati, che avanzano verso lo spettatore nella loro ridicola marcia, come una sorta di Quarto Stato di Pellizza da Volpedo in salsa burina. Questo mi ha portato su una strada sbagliata.