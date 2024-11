Lanazione.it - Punto Radio Cascina ospita la cantante Ida Elena

Leggi su Lanazione.it

(Pi), 13 novembre 2024 – Nella giornata di oggi Luca Doni e Ale Galli averanno un nuovo ospite a, si tratta di Idache presenterà il suo nuovo accattivante singolo dal titolo “Frida” ispirato alla grande artista messicana. L’esibizione sarà trasmessa in diretta alle 14 sulle frequenze die che online sul canale Facebook della. "Frida” è il nuovo e atteso singolo della poliedrica artista e cantautrice Ida, disponibile sulle principali piattaforme di streaming digitali e nelleitaliane in promozione nazionale. L’artista offre un’interpretazione vocale da brivido, autentica e sentita che scivola sulle melodie latin di un brano che entra in testa sin dal primo ascolto. La produzione artistica è ben strutturata e curata nei minimi dettagli, anche negli arrangiamenti di tendenza, che strizzano l’occhio alle