Lanazione.it - Prato, presentato il cartellone delle iniziative per sostenere la lotta al femminicidio

Leggi su Lanazione.it

, 13 novembre 2024 - Unestremamente variegato di, che ha già preso il via in questi giorni e che vede coinvolti più e più enti e associazioni. Anche sul territorio diovviamente si aderisce come ogni anno allacontro la violenza sulle donne, che troverà nella giornata mondiale del 25 novembre il suo culmine. “Era fondamentale che tutti i Comuni della Provincia si mettessero in rete per raccontare questo fenomeno, per farlo conoscere in tutte le sue declinazioni, per impegnarsi attivamente e per sensibilizzare ed educare tutti, a partire dalle nuove generazioni – ha detto l’assessora alle Pari Opportunità Maria Logli - Ognuno deve fare la propria parte e il nostro territorio ce la sta mettendo tutta, per questo ringrazio tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione di questodi eventi.