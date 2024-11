Quotidiano.net - Peroni diventa marchio storico di interesse nazionale: cos’è e come si ottiene

Roma, 13 novembre 2024 – Birra, con i suoi due brandNastro Azzurro, sonoti "marchi storici di", entrando a far parte dell’omonimo registro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo speciale registro, nato nel 2019, è un vero e proprio “club” che riunisce i marchi d’impresa registrati, o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, e tutela la proprietà industriale delle aziende storiche e delle eccellenze italiane. Commentando l’inserimento dell’azienda tra i marchi storici di, Federico Sannella, direttore Corporate Affairs di Birra, ha dichiarato: "Dà ulteriore valore,, culturale e sociale, a quello che abbiamo fatto in oltre 175 anni di storia. In particolare, conNastro Azzurro rappresentiamo con orgoglio il Made in Italy nel mondo portando ovunque il gusto e il saper fare italiano oltre ad una tradizione fatta di passione e amore per quello che facciamo.