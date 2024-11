Giornalettismo.com - Per i non abbonati a Meta, le pubblicità saranno «meno personalizzate»

La targettizzazione degli annunci è stato uno degli elementi che ha contribuito alla crescita economica della holding guidata da Mark Zuckerberg. Una profilazione dell’utente, basata sulle abitudini di navigazione (contenuti visualizzati – compreso il tempo di permanenza su un post/video/foto – e livello di interazione) e una lunga serie di dati personali che il proprietario di un determinato profilo Instagram e Facebook ha “donato” alle piattaforme (spesso inconsapevolmente, soprattutto all’inizio) in cambio della fruizione del social network. Ora, nel tentativo di correggere quanto contestato dalle autorità e dalle normative europee, sono stati introdotti quelli che vengono definiti “annuncipersonalizzati” super chi decide di non sottoscrivere un abbonamento. LEGGI ANCHE >pensa che abbassando il costo dell’abbonamento aumenterà il numero di sottoscrittori La sottoscrizione, per gli utenti europei, è stata scontata di circa il 40% a partire da oggi – mercoledì 13 novembre -, con prezzi che – sostiene– ora sono di gran lunga sotto i livelli di quelli applicati dalla concorrenza.