Linkiesta.it - Nilde Iotti, la fine della sinistra e quella del femminismo (ieri o molti anni fa)

Leggi su Linkiesta.it

Qual è la differenza di percezione tra sei ore e seicento? Me lo chiedo continuamente, quando faccio ciò che più si fa nelle conversazioni tra adulti (rievocare episodi passati): quando qualcun altro mi dice che la tal cosa è successa totfa, mi sembrano, senza alcuna logica, odi più odi meno.«Nella mia testa ho già scritto il pezzo per il giorno in cui verrà fuori che la pugile era un uomo, solo che quel giorno verrà trae per allora non saprò dove ho salvato i tweet certipropaganda russa dei Bottura del mondo»: l’ho scritto a un amico il 10 agosto, sono quindi tre mesi ch’egli mi ha risposto con lo spunto dell’articolo che scriverò oggi.«Non credo che verrà tra, ma ce lo saremo scordato lo stesso: ti ricordi che qualche settimana fa hanno provato a seccare Trump, e che questo doveva dividere più o meno in due la storia del mondo? Io non tanto».