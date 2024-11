Terzotemponapoli.com - Nazionale, ultimo allenamento dell’anno a Coverciano

Lasi è ritrovata aper gli uomini di Spalletti in Toscana in preparazione delle sfide contro Belgio (domani a Bruxelles) e Francia (domenica a Milano). Spalletti è alle prese con le ultime valutazioni tra sicurezze e dubbi., le certezze di SpallettiAgli ordini di Luciano Spalletti si è presentato il gruppo al completo, compreso Moise Kean che ieri aveva lavorato a parte per alcuni fastidi fisici. Il centravanti della Fiorentina però probabilmente non sarà fra i titolari nella gara di domani: a guidare l’attacco azzurro sarà Mateo Retegui. Le altre certezze riguardano Donnarumma fra i pali, l’impiego in difesa di Buongiorno al posto dell’infortunato Calafiori insieme a Di Lorenzo e Bastoni. Quindi Cambiaso e Dimarco sulle fasce, il debuttante Rovella (al momento favorito su Locatelli) in cabina di regia dopo il forfait per questo raduno di Ricci.