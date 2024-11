Quifinanza.it - Mentre gli Houthi attaccano le navi Usa, l’Iran manovra alle spalle di Israele

Glihanno ripreso i loro attacchioccidentali nel Mar Rosso. Stavolta non si trattava però di cargo mercantili, bersagli designati del mercato globale che la Mezzaluna Sciita vuole colpire l’Occidente economicista. Stavolta nel mirino sono finite imbarcazioni militari degli Stati Uniti.Inizialmente i miliziani yemeniti, agente di prossimità delnello Stretto di Bab el-Mandeb, aveva annunciato di aver addirittura colpito la portaerei Uss Lincoln. In realtà i loro droni e missili avevano raggiunto altre dueamericane, senza provocare danni degni di nota. La mossa deglisi inserisce in una più ampia tattica anti-israeliana chesta tessendo dopo la vittoria di Trump nelle presidenziali.Glitornano all’attacco nel Mar RossoDopo settimane di calma apparente, glisono insomma tornati a minacciare lagazione al largo della Penisola arabica nella loro campagna lanciata un anno fa “in solidarietà con i palestinesi di Gaza”.