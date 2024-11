Ilfoglio.it - Mangiavano cani e gatti, hanno votato Trump perché gli cambi il menù

Leggi su Ilfoglio.it

È passata solo una settimana dalla vittoria di, e già mi mancano le gaffe di Biden. Gli inciampi, gli svarioni, i fischi per fiaschi. Bei tempi! Lo abbiamo tanto preso in giro, quando invece Biden era l’unico lucido, è il resto degli ameria essersi rincoglionito. Ma i conti si fanno sempre e solo con la realtà. Quindi, cominciamo: cosa ci aspetta per i prossimi quattro anni? Partiamo dal pacifismo di: il futuro presidente degli Stati Uniti come intende far finire la guerra in Ucraina? Facile immaginarlo: dando l’Ucraina a Putin, e prendendosi lui gli ucraini in Usa. Una volta lì, si sbarazzerà degli ucraini dandoli in pasto agli immigrati di Springfield. I quali, dopo essere stati accusati dadi mangiarsi, il giorno delle elezioni loin massa: segno che non soloaveva ragione, ma anche che i diretti interessati si sono stufati di mangiarsi gli animali domestici, eil repubblicano per avere da lui uno di