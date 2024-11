Davidemaggio.it - Love, Reason, Get even: la nuova serie turca gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity

È disponibile da oggie insula, Get(A?k Mant?k ?ntikam).Burcu Özberk (Esra Erten) e ?lhan ?en (Ozan Korfal?) in una scena di, getEsra Erten (Burcu Özberk) è una giovane cameriera con grandi sogni, che decide di sposare Ozan Korfal? (?lhan ?en), un ingegnere brillante e ambizioso. Le difficoltà economiche mettono però a dura prova la loro relazione.Quando le tensioni sfociano in un divorzio, Ozan avvia una startup di successo, trasformandosi in un imprenditore ricco e famoso. Nel frattempo, Esra si ritrova a dover ricominciare da capo e decide di accettare un lavoro presso l’azienda di Ozan.Le loro vite sono destinate ad incrociarsi di nuovo, ma quali sono le vere motivazioni di Esra? Sarà amore, opportunismo o vendetta?, Getè disponibile,e in, sucon un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì.