Ilrestodelcarlino.it - Lavori in corso sul ponte San Niccolò. FdI: "Traffico caos e nessun operaio". Il Comune respinge le accuse

"La chiusura delSanha paralizzato ilproveniente dal lungarno Ferrucci, con gravi disagi per residenti e lavoratori". La questione la solleva Fratelli d’Italia con il consigliere Giovanni Gandolfo, che presenta un question time anche per "conoscere le tempistiche per completare ie quali misure alternative siano previste". Le operazioni "incidono notevolmente sul normale flusso della viabilità.era presente nel cantiere lunedì, data di inizio, e neanche ieri mattina": denuncia in una nota. Il, replica il, "non è chiuso. Sono in vigore da lunedì provvedimenti che non impediscono la transitabilità nei due sensi". Fino a sabato "è chiusa nell’ultimo tratto di lungarno Ferrucci la corsia verso viale Amendola". Palazzo Vecchio contesta anche quanto segnalato sul cantiere deserto: "I tecnici sono sempre stati lì.