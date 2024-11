Linkiesta.it - La connessione naturale di Trump con la manosfera (qualsiasi cosa essa sia)

Ormai l’hanno detto un po’ tutti che la vittoria di Donaldalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti è stata la rivincita del giovane maschio etero, bianco, cis, americano. L’elettore che per maturare una opinione politica non guarda la tv ma ascolta il podcast di Joe Rogan, che compra i libri di Jordan Peterson per sentirsi una persona migliore e gode nel vedere su Youtube conservatori millennial come Ben Shapiro e Charlie Kirk smontare le tesi degli studenti woke nei college americani. La vera domanda è capire come il settantottenne newyorchese, che il 20 gennaio giurerà per la seconda volta come presidente degli Stati Uniti, abbia capito come coccolare quella fetta demografica senza sembrare fuori contesto, adattando la sua retorica da quinta elementare a ogni microcosmo online in cui è andato in pellegrinaggio prima del voto.