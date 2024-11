Formiche.net - La Cina ha fallito, ora la Russia si aggrappa all’Iran sui pagamenti

Leggi su Formiche.net

Mosca ci stava provando da due anni, ma alla fine l’asse deicon laè saltato per aria. Motivo? Le sanzioni dell’Occidente che hanno colpito lahanno spaventato le banche cinesi, intimorite dalla possibilità di essere colpite a loro volta dalle misure contro il Cremlino. Risultato, disimpegno generale degli istituti del Dragone dal sistema dirusso. Ma ora c’è l’Iran per Mosca.Poche ore fa, infatti, le prime le carte di credito iraniane hanno cominciato a circolare in, segnando il nuovo passo di Teheran verso la Federazione, nell’ottica di contrastare le sanzioni occidentali attraverso una cooperazione finanziaria rafforzata. D’altronde, le stesse banche iraniane sono state tagliate fuori dal sistema di pagamento internazionale Swift e molto prima della, ovvero dal 2018, in seguito al ritiro degli Stati Uniti dall’accordo nucleare del 2015.