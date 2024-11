Nerdpool.it - La banda di Don Chishotte – Missione Mulini a Vento arriva al cinema il film d’animazione di Gonzalo Gutiérrez

Leggi su Nerdpool.it

aldal 14 novembre 2024 Ladi Dondi animazione firmato dal regista, sceneggiatore e produttore argentinoartista degli effetti visivi e abile creatore di storie e mondi immaginari. Ladi Don, la sinossi Alfonso Chisciotte è un ragazzino di 11 anni con una grande immaginazione. Come legittimo discendente ed erede di Don Chisciotte e proprio come il suo illustre nonno, combatte costantemente contro i mostri, che nessun altro può vedere, per salvare la sua città a La Mancha. Il suo unico amico, Pancho Panza, vive proprio accanto a lui, ma la loro amicizia deve essere tenuta segreta a tutti, poiché le loro famiglie sono in faida. Mentre una minacciosa tempesta si avvicina a La Mancha, un losco uomo d’affari di nome Carrasco visita tutte le case della città, facendo un’offerta che la maggior parte delle famiglie (i Chisciotte sono l’unica eccezione) non possono rifiutare.