Juventus, tegola Cabal: Giuntoli torna subito sul mercato e c'è una sopresa!

Per quel che riguarda l’infortunio disi attende solamente la conferma ufficiale da parte della. Il terzino colombiano, infatti, ha rimediato la lesione del crociato. Occhio alla mossa a sorpresa die al nuovo pianoManca solamente la conferma ufficiale dopo gli esami strumentali al JMedical.ha rimediato la lesione del legamento crociato e, salvo clamorosi colpi di scena, sarà costretto ad alzare bandiera bianca fino al termine della stagione. Doccia gelata in casa bianconera dopo lo stop di Bremer. Thiago Motta dovrà fare i conti con l’emergenza totale in difesa., dal canto suo, starebbe già escogitando la migliore strategia per le prossime settimane: occhio al possibile doppio acquisto a gennaio.Arriverà sicuramente un difensore centrale. Il direttore sportivo dellaha già tracciata la linea: servirà un profilo forte, ma pronto a mettersi in gioco e sposare la causa bianconera.