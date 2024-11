Anteprima24.it - Italfutsal, la Nazionale sbarca al PalaTedeschi: doppio test contro la Lituania nel Sannio a dicembre

Tempo di lettura: 2 minutiA distanza di 19 anni, laitaliana di calcio a 5 tornerà nelper disputare due gare amichevolilain programma il 17 e 18. L’ultima apparizione della squadra azzurra alrisale al 2005 quando l’Italia sfidò in unimpegno il Paraguay pareggiando 4-4 il primo match e vincendo 7-3 il giorno seguente. Ai ragazzi del Ct Salvo Samperi torneranno a calcare il parquet dell’impianto di via Rivellini in unlaper proseguire il proprio percorso alla ricerca della giusta amalgama in vista di gennaio quando partirà il Main Round delle qualificazioni a Futsal EURO 2026. Previsto ingresso gratuito alfino a esaurimento dei 3.240 posti di capienza. Ilimpegno dellanelè un notevole atato di stima per i dirigenti del Benevento 5, squadra che quest’anno sta prendendo parte la prima volta nella sua storia al campionato di Serie A.