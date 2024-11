Tpi.it - Io Canto Generation 2024 vincitore: chi ha vinto la finale dello show di Gerry Scotti

Io: chi haladiChi è ildi Io? Questa sera, 13 novembre, è andata in onda lamusicale condotto dasu Canale 5. Protagonisti ragazzi e ragazze, tra i 10 e i 15 anni, che nel corso delladi oggi si sono contesi la vittoria. A vincere Ioè In aggiornamento.AnticipazioniOgni settimana, per sei appuntamenti, ventiquattro ragazzi, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, si affronteranno in una nuova imperdibile sfida canora all’insegna delle emozioni. A capitanare le squadre sei protagonisti della musica italiana: la new entry Lola Ponce e i confermati Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. I giovani cantanti avranno la possibilità di esibirsi insieme ai loro capisquadra, facendo tesoro del loro sapere e sperimentando repertori musicali diversi.