Sport.quotidiano.net - Il Rimini apre le porte della sua casa. Centro sportivo presentato ai tifosi

Ladelleai. Dopo decenni d’attesa, ilGaiofana sta per rinascere. Per ora su carta e dalle parole dei padroni di. Perché domani, nel primo pomeriggio, Stefania Di Salvo e Stefano Petracca racconteranno come sarà quelpronto a essere messo in piedi sulla Superstrada che porta a San Marino, nell’ex area Ghigi. Si chiamerà ’Responsible health & performance center’. Questo il nome scelto dalla famiglia Petracca. Che richiama il nomesocietà che si è appena giudicata il bando per ristrutturare il, ma che mette insieme anche le due anime ’familiari’: lo sport e le cure. Giovedì, come dicevamo, ledel Palacongressi di(esattamente quelleSalaMarina) si spalancheranno per lasciare la parola ai protagonisti.