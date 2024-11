Ilgiorno.it - Il lupo riconquista le Orobie e torna la paura tra gli allevatori

Bergamo, 13 novembre 2024 – Ormai è una certezza. Ilto a popolare i boschi dellebergamasche. E, come conferma la polizia provinciale, i branchi sono più di uno. Tre per l’esattezza. Ma andiamo con ordine. Era l’ottobre del 2023 quando le fototrappole posizionate in Val di Scalve testimoniarono la nascita del primo branco di lupi 100% orobico: la coppia avvistata a Gandellino nel dicembre 2022, maschio e femmina, aveva dato alla luce quattro cuccioli, portando a sei il totale degli esemplari. Oltre a quello originario di Gandellino c’è un secondo branco, di stanza in Val Seriana nell’area intorno al passo di Zambla. Anche questo gruppo è composto da sei animali, mentre il terzo - che si muove al confine con la provincia di Lecco, tra Valsassina e Val Stabina, include in totale 7 esemplari.