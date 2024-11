Formiche.net - Il Doge di Trump è la giusta via per la crescita. La versione di Cottarelli

“Spendere in modo efficiente i soldi che ci sono, non è forse questa una via per la?”. Carlo, l’economista che a cavallo del 2013 e del 2014 fu chiamato dai governi Letta e Renzi a mettere mano all’immensa spesa pubblica, raggiunto da Formiche.net dà la cifra dell’operazione annunciata nella notte americana da. Si tratta del, acronimo del Department of government efficiency., comecoin, la criptovaluta decentralizzata per pagamenti istantanei lanciata nel 2013 dal fondatore di Tesla e Space X, come alternativa al più celebre Bitcoin. E proprio ad Elon Musk il Presidente eletto ha deciso di affidare la guida del Dipartimento, in tandem con Vivek Ramaswamy, ex candidato repubblicano alle presidenziali Usa e co-fondatore di Strive Asset Management.La nuova unità avrà l’obiettivo di ristrutturare le agenzie federali e ridurre la spesa pubblica, avendo come punto di caduta lo smantellamento della burocrazia, sulla riduzione delle normative e sul taglio delle spese inutili.