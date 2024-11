Velvetmag.it - I Thirty Seconds To Mars tornano live in Italia

Dopo il successo dell’ultimo tour, il Seasons World Tour 2024, che è giunto fino ai palazzetti di Bologna e Torino, iTosono pronti a tornare incon nuovi appuntamenti dal vivo che animeranno l’estate 2025. Anche se manca ancora un anno è già iniziato il countdown per il ritorno indeiToin. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’estate 2025. La band di Jared Leto, celebre per la sua fusione di rock alternativo e melodie epiche, è pronta a incantare nuovamente i fan con performance straordinarie che ha trasformeranno le location in un palcoscenico magico.Toin, foto Ansa – VelvetMagITonon sono solo una band, ma un vero e proprio fenomeno culturale. Con il loro mix di rock potente e testi emotivi, il duo multiplatino formato dai fratelli Jared e Shannon Leto ha saputo toccare il cuore di molti nel corso di questi anni.