Lettera43.it - Gran Bretagna, pugno duro contro lo streaming illegale: 29enne condannato a tre anni di carcere

Leggi su Lettera43.it

Un uomo di Liverpool, Jonathan Edge, di 29, è statoa tree quattro mesi diper aver fornito servizi diillegali. La condanna è stata emessa dalla Liverpool Crown Court dopo che Edge si è dichiarato colpevole di tre capi d’accusa legati alla frode. La Premier League ha promosso l’azione legale, con il supporto di numerose associazioni quali la Fact e la polizia del Merseyside. Secondo quanto appurato dalle indagini ilavrebbe guadagnato circa 18 mila euro modificando i dispositivi, che vendeva a 30 sterline l’uno, tra aprile 2020 e dicembre 2023.Il metodo di Edge: passaparola sui social e pagamento in contantiEdge, che pubblicizzava il suo servizio attraverso post su Facebook e il passaparola, installava software per l’accesso a contenuti dinon autorizzati sui Fire Stick, ricevendo pagamenti in contanti dai suoi clienti.