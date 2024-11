Terzotemponapoli.com - Giuffredi: Napoli Sorprende, Di Lorenzo e Politano Protagonisti

Mario, noto agente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti nel corso dell’intervista a Kiss Kiss, durante la trasmissione Radio Goal. Le sue parole si sono concentrate su vari aspetti delattuale, sia sul piano tecnico che sulle scelte individuali di alcuni giocatori chiave, come Giovanni Die Matteo: Ile il Progetto Tecnicoha esordito parlando del cambiamento radicale che ha avuto ilnell’ultima stagione. Secondo l’agente, nonostante le aspettative iniziali, ilstando positivamente. “Mi aspettavo unavvincente e guerriero, non unal primo posto”, ha dichiarato, sottolineando come i risultati siano superiori a quelli che lui stesso avrebbe previsto in partenza, considerato il progetto tecnico nuovo.