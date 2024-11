Ilfattoquotidiano.it - Giorgia attrice speciale per “Un Posto al sole”: l’artista tornerà a Napoli per la Finale di X Factor 2024

Dopo la fortunata esperienza e debutto comenel film “Scordato” di Rocco Papaleo,è tornata sul set. Stavolta la cantautrice e conduttrice di “X” si è ritrovata a girare alcune scene della popolare soap di Rai 3 “Unal“. La notizia è stata data da Il Mattino, ma diversi curiosi e passanti per la zona di Largo Sermoneta hanno immortalatocon foto e video. Ancora non si sa quando la puntata andrà in onda e quale sarà l’intreccio narrativo che vedrà coinvolta la cantante.torna ancora una volta nella vita diil 5 dicembre, quando per la prima volta nella storia di “X” la Finalissima si disputerà in esterna in Piazza del Plebiscito. Un vero e proprio evento nell’evento per festeggiare anche il successo in termini di ascolti, dopo le importanti novità che sono state introdotte sia nella giuria (con Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e il veterano Manuel Agnelli) che alla conduzione.