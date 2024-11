Ilfattoquotidiano.it - Depistaggio Borsellino, la difesa dei poliziotti chiede il proscioglimento. La decisione del gup sul rinvio a giudizio attesa per il 15 novembre

Bisognerà attendere venerdì 15per conoscere ladel gup di Caltanissetta, David Salvucci, suiche rischiano un processo con l’accusa di aver depistato le indagini sulla morte del giudice Paolo. Si tratta di Maurizio Zerilli, all’epoca capo della “squadra B” del gruppo Falcone-che indagava sulla strage di via D’Amelio, e dei colleghi Angelo Tedesco, Giuseppe Di Gangi e Vincenzo Maniscaldi.Secondo la procura di Caltanissetta, iavrebbero coperto i colleghi Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, prescritti in secondo grado dall’accusa di calunnia aggravata per aver favorito Cosa nostra. Per l’accusa Zerilli e gli altri avrebbero fornito dichiarazioni “false e reticenti” in aula, correlate da centinaia di “non ricordo”, nel corso dei processi dove sono stati chiamati a testimoniare.