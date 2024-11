Cultweb.it - Come è morto il grande regista e attore Vittorio De Sica?

Il 13 novembre 1974Desi spegne presso l’ospedale americano di Neuilly-sur-Seine in seguito a causa di un tumore ai polmoni. Gli ultimi momenti della sua vita sono stati spesso ricordati dal figlio Christian De, chiamato al suo capezzale. In occasione di alcune interviste, infatti, ha ricordatoil padre non abbia perso il suo spirito vitale fino agli ultimi istanti. Poco prima di morire, infatti, Denon ha fatto altro che rinnovare il suo amore per le belle donne, per i piaceri della vita e per la necessità di alleviare gli animi.Un’immagine in bianco e nero diDe– Fonte: Il MattinoIn quei giorni un giovane Christian Destava registrando a Milano lo spettacolo Le sette della sera, quando riceve una telefonata da parte di sua madre, Maria Mercader, che lo invita a correre a Parigi per l’aggravarsi delle condizioni del padre.