Spazionapoli.it - Chiariello punzecchia: “ADL e Conte hanno ragione ma non sottolineano la cosa più importante…”

Leggi su Spazionapoli.it

Il giornalista Umbertoha parlato ai microfoni di Radio CRC: l’argomento? Una nuova chiave di lettura riguarda la polemica attorno ad Inter-Napoli. Le polemiche attorno ad Inter-Napoli imperversano e stentano a placarsi. Il caso del calcio di rigore concesso ai nerazzurri ha fatto prima sbottare Antonio, provocando la risposta di Beppe Marotta per poi arrivare al comunicato di questa mattina a firma di Aurelio De Laurentiis. Una situazione incandescente che ovviamente da coinvolgendo anche tanti addetti ai lavori che stanno analizzando la situazione e provando a dare una plausibile quadra alla vicenda.Un caso complesso destinato a far discutere ma anche a ‘fare scuola’ nel corso della stagione, considerando che episodi di questo tipo non sono poi cosi rari, mentre la gestione di questi attraverso il VAR si è dimostrata non sempre coerente, ed è proprio su questo che ha battutonell’immediato post partita.