Lanazione.it - Caccia alle assunzioni, ambulanti al giro di boa

Leggi su Lanazione.it

Un test strategico. Per il commercio, l’indotto, i posti di lavoro. Lo snodo nell’ultimo scorcio del 2024, un anno che ha messo a dura prova i settori tradizionali sui quali gira l’economia, trainata comunque dalla "locomotiva" oro che continua a volare nell’export. Ma negli altri comparti dell’economia, sopratutto quello del commercio, l’anno che si chiude è stato per molti negozianti,compresi, sull’altalena della congiuntura internazionale. C’è bisogno di una scossa che, puntualmente, da otto anni a questa parte arriva con la Città del Natale, ormaiporte. Un evento che in otto anni ha portato in città 8 milioni di persone e generato un indotto di 30 milioni di euro. Numeri importanti anche sul fronte occupazionale: al Villaggio Tirolese lavoreranno novanta persone, ristoranti e bar sono adi rinforzi in vita della maratona natalizia, fornitori in super lavoro.