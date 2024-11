Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Scuola Basket, arrivano sorrisi dai ragazzi di coach Morea

Settimana nel complesso positiva per le formazioni ‘senior’ e giovanili diFerrara. Cresce l’Under 19 Gold, ma la squadra diCampi deve rimandare l’appuntamento con la vittoria: due gli impegni della scorsa settimana, il primo a Modena (83-60 per i padroni di casa) e il secondo in casa contro la Sg Fortitudo, partita nella quale Sbf sfiora la vittoria e resta con l’amaro in bocca per i due punti sfuggiti nel finale che sarebbero stati meritati (62-63 il finale). All’Under 17 Gold non basta la rimonta dell’ultimo quarto per avere la meglio della Cestistica Argenta, che conduce per larga parte del match ed espugna la Bondi Arena col punteggio di 65-74. Soddisfazioniinvece dall’Under 15 Gold, che nella quarta giornata del proprio campionato centra il secondo successo battendo nettamente 63-48 la Grifo Imola: buone indicazioni per