Justcalcio.com - ALTETICO MADRID – Ritorno di interesse per Lautaro Martinez

Secondo il canale argentino Tyc Sports, i Colchoneros chiedono informazioni per capire quali sono le reazioni dell'Inter e di: al momento il giocatore è felice in nerazzurro, ha ancora quattro anni e mezzo di contratto e non pensa al trasferimento .