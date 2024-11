Alla scoperta del quartiere Magliana di Roma con Piotta e Matteo Alieno

Leggi su Funweek.it

Con “Là dove tutto scorre,” torna il Festival delle Passeggiate, stavoltadeldal 21 al 24 novembre, con un’edizione speciale curata dall’associazione Dominio Pubblico ETS. Graziedirezione artistica di Tiziano Panici e Giulia Anania, il progetto offre un percorso inclusivo che invita i cittadini a esplorare uno dei quartieri più vibranti di, muovendosi a piedi, in bicicletta o in sedia a rotelle. Quest’anno il festival, gratuito e accessibile, si avvale della partecipazione di artisti come– concorrente di XF 2023 – e il duo Manatì, arricchendo ogni passeggiata con musica, teatro e racconti.Festival delle Passeggiate, dopo Corviale scopriamo i tesori nascosti diL’iniziativa rappresenta un’opportunità per i cittadini didi esplorare lasotto una nuova luce, celebrando ilattraverso l’arte, la cultura e il piacere dellacondivisa.