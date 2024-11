Biccy.it - Alex Belli interviene dopo essere stato paragonato a Lorenzo Spolverato

Chesia entrato al Grande Fratello con l’intenzione di recitare un ruolo preciso se ne sono accorti in molti, anche Alfonso Signorini. Il conduttore del GF ieri sera in diretta si è sbilanciato ed ha azzardato il paragone con uno dei protagonisti del GF Vip: “Però ammettilo che tu ami le telecamere e le guardi spesso.tu hai un modo di fare da attore, quando abbracci la tua Shaila guardi sempre la telecamera, non lo so, secondo me somigli ad“.Alfonso: “mi ricordi. Quando baci Shaila guardi un po’ le telecamere”AIUTO #grandefratello pic.twitter.com/1oRlsdMCTs— Tony (@tblu56) November 12, 2024il paragone conaver sentito quello che ha detto Alfonso Signorini, il re della chimica artistica ha pubblicato un tweet su: “Ehhhh! Ne deve mangiare di cereali sottomarca“.