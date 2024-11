Ilnapolista.it - Alcaraz e i suoi soliti picchi: esalta il pubblico, domina e schianta Rublev in due set alle Finals (6-3, 7-6)

Carlostorna a splendere nel panorama del tennis mondiale durante le ATPa Torino. Dopo una difficile apertura contro Casper Ruud, in cui lo spagnolo aveva sofferto problemi fisici e temperamentali, lo spagnolo si è riscattato battendo Andreyin due set: 6-3, 7-6 (8). Con questo risultato, il numero 3 del mondo mantiene viva la speranza di accederesemifinali, regalando aldella Inalpi Arena un’esibizione di talento e determinazione.Il match traè stato una vera dimostrazione di forza e resistenza da parte del primo, che ha incantato i tifosi con una varietà di colpi, recuperi impossibili alla sua maniera e scambi serrati. A un certo punto della partita,ha sollevato il dito verso l’orecchio per chiamare l’applauso del(come aveva fatto – stranamente – Jannik Sinner il giorno prima) dimostrando di aver ritrovato l’energia e l’entusiasmo per competere ai massimi livelli.