Lanazione.it - A Anna Ethelwyn Baccaglini-Frank il premio Montessori-Margreth dei Lincei

Pisa, 13 novembre 2024 - Il prestigioso«Mariae Alfredo» a, ordinaria di Didattica e Storia della matematica dell’Università di Pisa. Ilviene assegnato dall’Accademia Nazionale deiai docenti che si sono distinti per il loro lavoro nell’innovazione didattica nelle scuole dell’infanzia ed elementari. Da quest’anno presidente del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze delle Formazione primaria dell’Ateneo pisano, la professoressa, come si legge nelle motivazioni pubblicate daiper l’assegnazione del, “persegue da anni progetti chiari ed esaustivi sull’insegnamento e apprendimento della matematica e geometria nella scuola primaria e dell’infanzia. Gli approcci adottati contemplano anche l’ausilio di strumenti informatici, tra cui il robottino GGBot per l’apprendimento della geometria di sua invenzione, brevettato dall’Università di Pisa.