Violenza su donne, Coop e Differenza Donna insieme per campagna 'il silenzio parla'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Prosegue nel 2024 ladia sostegno del contrasto allasulle. Nata grazie alla collaborazione con, l'associazione nazionale che gestisce il Numero Nazionale Antie Stalking 1522 del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, la nuova2024 permette adi dare voce a coloro che hanno vissuto lasessuale, verbale, psicologica, economica, ma questa volta dal punto di vista degli uomini vittime o testimoni anch'essi di abusi. Un'iniziativa, la“Il” che nasce da un'idea creativa dell'agenzia Naked Studio, che cade anche quest'anno in occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le.A partire da inizio novembre nella rete dei punti vendita, l'attenzione dei soci e clienti sarà attirata da nuovi pack total white per 4 tipi di pasta di semola a marchiocon due elementi distintivi oltre il colore bianco: il gioco grafico della parola “pasta” che si trasforma in “basta” e un QRcode che rimanderà al podcast composto da 6 diverse storie diraccontate dalla voce di uomini (saranno 800.