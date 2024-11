Quotidiano.net - Tancredi a Sanremo Giovani 2024: “Prendo in giro lo showbusiness, non ci sono più le rockstar”

All’anagrafe èCantù Rajnoldi, ma il pubblico lo conosce come. E lo conosce sin dai tempi del talent show Amici di Maria De Filippi.ha partecipato come concorrente ad Amici 20, arrivando sino a prendere parte al Serale. Da quell’esperienza, il cantautore milanese è cambiato molto e ora è sul palco dicon la canzone ‘Standing ovation’., che atmosfera si respira in ‘Standing ovation’? “Lo spirito del brano è una satira estremizzata. Ironizzo sull’ambiente musicale, ma anche su tante cose che la gente dice.un po’ inil fatto che si parla sempre di burattinai che gestiscono gli artisti, ma io non ho mai visto niente del genere. E ironizzo anche sul fatto che lein Italia non ci esistono più”. Come è nata questa canzone? “La demo di questa canzone è con me da due anni.