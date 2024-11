Anteprima24.it - Strisce blu a via Goduti, Cappa e Picariello: “Sostanziale bontà della scelta, pronti i correttivi tecnici”

Tempo di lettura: < 1 minuto“A seguito di un sopralluogo che abbiamo effettuato insieme al vicesindaco Francesco De Pierro ieri in via Ennio, nel corso del quale abbiamo avuto un sereno colloquio con i commercianti che operano su questa strada, abbiamo concertato ida apportare sulleblu per il parcheggio di autovetture e ordinato alla ditta che li ha attuati, Trotta service, di eseguirli ad horas. L’intervento è in fase di attuazione e pertanto in via di risoluzione”, lo spiegano in una nota l’assessore al Traffico Attilioe il presidenteCommissione Parcheggi Antonio.“Resta ladi unache aumenterà le zone di parcheggio a vantaggio di tutti gli esercizi commerciali del centro storico in un periodo cruciale, a ridosso delle festività natalizie”, concludono