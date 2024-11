Calciomercato.it - Sogno Zirkzee e triplo colpo: Giuntoli rivoluziona la Juve | VIDEO CM.IT

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Possibili tre arrivi in bianconero nel corso della sessione invernale, le ultime di mercato dalla nostra redazione sue non soloSi avvicina la finestra di gennaio di calciomercato e i club iniziano a ragionare in maniera sempre più concreta sui possibili acquisti da mettere a segno. Ci pensa, naturalmente, anche lantus, che coniuga esigenze tecniche e numeriche, per gli infortuni che hanno complicato non poco i piani dei bianconeri nelle ultime settimane.laCM.IT – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Nel corso del programma ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube, la redazione di Calciomercato.it ha fatto il punto sui possibili movimenti sui quali sta riflettendo. La priorità rimane sempre quella di un difensore.