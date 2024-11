Ilfattoquotidiano.it - “Sebbene tutti sembrino sani e felici, in realtà le persone soffrono in silenzio”: i lati oscuri della città più “magra” d’America

Boulder, in Colorado, è nota per essere lapiù “” degli Stati Uniti. Solo il 12% dei residenti è affetto da obesità, si tratta di una percentuale quattro volte inferiore rispetto alla media nazionale e inoltre 7su 10 si allenano regolarmente. Ma questa reputazioneper la forma fisica e l’alta qualitàvita hanno un lato oscuro. Alcuni residenti dicono di sentirsi intimiditi dall’elevato numero diin forma smagliante e questo suscita in loro diversi disturbi sia di tipo mentale che alimentare. Il campus dell’Università del Colorado di Boulder ha una media di disturbi alimentari tra le donne quasi tripla rispetto agli altri campus universitari e il quinto tasso più alto del Paese tra gli adolescenti.Will Tennyson, un famosissimo guru del fitness di Toronto, ha deciso di visitare Boulder per parlare con i suoi abitantireputazione, considerata come “La Mecca” degli americani salutisti.