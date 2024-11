Ilfattoquotidiano.it - Scompare mentre è in vacanza a Budapest: infermiera 31enne trovata morta in una valigia abbandonata in un bosco. L’assassino cercava “se i maiali mangiano i cadaveri”

è ine la ritrovanoin unain un. Si tratta della terribile fine fatta da un’di Portland (Oregon). Il corpo di Mackenzie Michalski è stato trovato in undentro a unanei pressi del lago Balaton. La donna era giunta nella capitale ungherese per una breve, ma le sue tracce si sono perse dopo mezza giornata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia magiara, il 5 novembre scorso Michalski avrebbe incontrato il suo killer, un’irlandese di 37enne poi arrestato, in una discoteca nel centro di.I due avrebbero passato la serata insieme e poi lei a notte fonda è salita in camera di lui. L’uomo l’avrebbe quindi uccisa, spezzettandone i resti in unapoi trasportata in auto per 150 chilometri fino al lago Balaton.