Sanità 40 micro-androidi biodegradabili per interventi senza bisturi e chemio mirate

Mini robot morbidi, intelligenti e autonomi, di dimensioniscopiche o millimetriche, in grado di essere introdotti nel corpo umano,chirurgici, e di raggiungere organi e parti del corpo dall’interno, per somministrare farmaci, cometerapici, in modo preciso e in dosi minime oppure per operaree biopsie. A progettarli e’ stato un team di ricercatori della Facolta’ di Ingegneria dell’Universita’ di Bolzano, guidato dal Professor Niko Munzenrieder, con il supporto del ricercatore Giuseppe Cantarella dell’Universita’ di Modena e Reggio Emilia, nonche’ dal gruppo di robotica multiscala dell’ETH di Zurigo, guidato dal Professor Bradley Nelson. La ricerca si chiama “Flexibots“, progetto internazionale promosso dalla Fondazione Nazionale Svizzera per la Scienza e della Provincia autonoma di Bolzano, che ha combinato l’expertise di Ingegneria di unibz – del laboratorio di Elettronica flessibile – nella progettazione e fabbricazione di elettronica impercettibile, con il know-how del team svizzero nella miniaturizzazione di robot capaci di navigare in-ambienti complessi.