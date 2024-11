Agi.it - Rapporto Caritas: "Quasi un italiano su 10 in povertà assoluta"

Leggi l'articolo completo su Agi.it

AGI - Lain Italia interessa5,7 milioni di persone,un decimo della popolazione. Lo si legge nella ventottesima edizione delsued esclusione sociale in Italia, pubblicato in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri di domenica prossima dallaitaliana. Dall'analisi dei datiemerge che il lavoro povero e intermittente dilaga, con salari bassi e contratti atipici che impediscono una vita dignitosa. I giovani e le famiglie con figli sono le fasce più vulnerabili. Il disagio abitativo rappresenta un'emergenza, con famiglie senza casa o in condizioni abitative inadeguate. L'accesso all'istruzione e alle nuove tecnologie diventa un miraggio per fasce sempre più ampie della popolazione, alimentando le disuguaglianze. Ildi quest'anno ha come titolo "Fili d'erba nelle crepe.